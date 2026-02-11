Leao, tra infortunio e rinnovo: priorità al Milan

Il giocatore portoghese punta tutto sulla squadra rossonera. E’ pronto a diventare una bandiera del Diavolo: il punto della situazione

E’ stato un periodo intenso quello vissuto da Rafa Leao nelle ultime settimane. Il portoghese sta convivendo con una pubalgia che lo limita non poco: sono così venuti meno gli scatti e i dribbling che hanno reso unico il numero dieci del Diavolo.

Ma Leao si è messo a disposizione della squadra, giocando al 30-40%: è riuscito comunque a fare spesso la differenza con gol e assist. All’undici di febbraio i numeri ci dicono che ha collezionato sedici presenze in Serie A, con sette reti e due passaggi vincenti. Sono così otto le reti totali, dopo quello all’esordio in Coppa Italia contro il Bari.

Il numero dieci continua, dunque, ad essere decisivo per il suo Milan, ma il tifoso rossonero spera di veder presto la sua miglior versione. Lo spera ovviamente anche Massimiliano Allegri e i segnali vanno proprio verso questa direzione: sui social, Leao ha lasciato intendere che il periodo complicato è ormai alle spalle.

Nelle prossime partite lo capiremo. E’ certo, che l’esser rimasto fuori per tutta la gara contro il Bologna, gli ha fatto bene. Così in questi giorni si sta allenando con regolarità in gruppo. Venerdì sarà certamente a disposizione, ma non è ancora certo di una maglia da titolare. Lo è Nkunku, che capirà solo giovedì se giocherà con il portoghese o con Fullkrug. Di certo non ci sarà Pulisic dall’inizio che fino ad oggi ha lavorato a parte.

Leao e il Milan, amore infinito

Rafa Leao, dunque, è pronto a spiccare il volo e tornare quello che ha fatto impazzire tutti, con i suoi dribbling e le sue accelerate. Il portoghese, però, dovrà continuare ad essere incisivo sotto porta.

A fine anno si tireranno le somme per capire come il numero dieci sarà cambiato grazie al lavoro di Massimiliano Allegri. La fiducia da parte del Milan, resta massimo, tanto che il desiderio della società è quello di rinnovargli il contratto.

Un nuovo accordo fino al 30 giugno 2031 che renderebbe Leao una vera e propria bandiera del Diavolo. Un’idea questa che piace tanto al portoghese, che pensa solamente al Milan. E’ il club rossonero la sua priorità.