Milan, caccia al bomber: tra Kean e Vlahovic spunta un altro italiano

Le ultimissime notizie relative al centravanti del Diavolo. Torna di moda un altro profilo: il punto della situazione

Negli ultimi giorni si stanno facendo sempre più, con maggiore insistenza, i nomi di Moise Kean e di Dusan Vlahovic per l’attacco del Milan. Sembra davvero una corsa a due per il ruolo di centravanti, ma Igli Tare e Giorgio Furlani stanno guardando anche ad altri profili.

In inverno, d’altronde, si è provato a mettere le mani su Mateta, ma le condizioni fisiche hanno bloccato l’affare. Visti gli ultimi sviluppi, l’affare può davvero considerarsi chiuso per il futuro. Così si è tornati a parlare con forza del centravanti serbo, che in estate lascerà certamente la Juventus.

Non c’è accordo sul rinnovo e ormai le parti appaiono sempre più convinti di separarsi in estate. L’entourage di Vlahovic ha avuto modo di parlare con il Bayern Monaco e con il Barcellona: la concorrenza, dunque, è davvero importante e i soldi da investire non sarebbero pochi.

Certezze, al momento, non ce ne sono e non è un caso se si sta tenendo d’occhio la situazione legata a Kean. L’azzurro non sta vivendo una stagione facile e il suo prezzo si è abbassato: è il momento giusto per prenderlo, soprattutto se la Fiorentina dovesse andare in Serie B.

Milan, un altro italiano per il Diavolo: attenzione a Scamacca

Ma sarebbe decisamente sbagliato ridurre la corsa al bomber a soli due calciatori. La lista di Igli Tare e Giorgio Furlani è lunga anche se molti nomi non sono ancora emersi. Negli ultimi giorni, in realtà, è tornata di moda la possibilità Gabriel Jesus. Il brasiliano dell’Arsenal è un’opportunità, ma ce ne sono tante altre.

Attenzione ad un’altra occasione che arriva ancora dalla Serie A e più precisamente da Bergamo: stiamo parlando di Gianluca Scamacca, autore fin qui di nove gol e tre assist con oltre 1300 minuti giocati. Il suo contratto è in scadenza fra poco meno di un anno e mezze e in estate può andar via dall’Atalanta per una cifra sui 25 milioni di euro.

Rappresenta una possibilità, come potrebbe essere Retegui, che dopo un anno in Arabia sta pensando di riabbracciare la Serie A, ma Gianluca Scamacca, che piace anche alla Juve, può davvero diventare presto un’idea concreta.