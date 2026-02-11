Milan, sfida totale alla Juve: scelto il dopo Fofana

E’ concreta la possibilità che il francese vada via dai rossoneri al termine della stagione. Ecco chi può sostituirlo, bianconeri avvisati

La possibilità di lasciare il Milan durante il calciomercato di gennaio è stata davvero concreta. Youssouf Fofana è stato cercato con insistenza dal Galatasaray, che ha messo sul piatto una proposta da ben cinque milioni di euro netti a stagione.

Una somma davvero importante per il francese, che però ha rispedito al mittente l’offerta. Per il Diavolo, invece, erano pronti una trentina di milioni. I turchi hanno messo nel mirino l’ex Monaco davvero da tempo e in estate, quando le acque saranno un po’ più calme, ci riproveranno. In inverno sarebbe stato complicato, per Giorgio Furlani e Igli Tare, trovare un sostituto all’altezza.

Youssouf Fofana, d’altronde, è considerato da Massimiliano Allegri una pedina fondamentale. Il tecnico livornese, di fatto, non ci rinuncia mai. Contro il Bologna, così, dopo due panchine con Lecce e Roma, si è ripreso una maglia da titolare fornendo una prestazione più che convincente.

Milan, addio Fofana: sfida alla Juve per il sostituto

A Pisa dovrebbe toccare ancora a lui affiancare gli insostituibili Rabiot e Modric, ma per l’estate è il candidato principale a fare le valigie. Il Galatasaray è intenzionato a riprovarci e dalla Premier League hanno iniziato ad interessarsi. Serve una cifra superiore ai 30 milioni di euro.

Il Milan è dunque pronto ad ascoltare eventuali proposte, così da mettere a segno un’importante plusvalenza, sempre utile alle casse del Diavolo. E’ evidente, poi, che buona parte di quei soldi verrebbe reinvestita per un altro centrocampista.

Il Milan è dunque pronto a sfidare la Juventus: il nome nuovo è quello di Ederson, pronto a lasciare l’Atalanta con lo sconto visto il contratto in scadenza nel 2027. I bianconeri lo hanno messo nel mirino anche in vista del possibile addio di McKennie, altro calciatore finito in orbita rossonera.