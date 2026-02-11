Milan, sondaggio per un difensore polacco: ha solo 18 anni

I rossoneri sono fra le squadre interessate a questo giovane difensore polacco che sta facendo molto bene in Germania

Un difensore centrale classe 2007 è nel mirino del Milan. Si tratta di Kacper Potulski, talento del Mainz, nel mirino di Igli Tare per il futuro dei rossoneri. Cresciuto nel Lechia Gdansk, poi al Legia Varsavia, Potulski sbarca in Germania nell’estate 2023. Da lì la scalata accelera: Under 17, poi prima squadra, fino all’esordio in Conference League e al debutto in Bundesliga contro il Friburgo. Diventa il più giovane polacco a giocare nel massimo campionato tedesco. In stagione conta 18 presenze tra Bundesliga e Conference League, con un gol e un assist. Impressionano i dati difensivi: 4,9 duelli vinti a partita e 8,7 recuperi ogni 90 minuti. Fisico dominante, forza nel gioco aereo, personalità rara per l’età.

Secondo Sky Sport DE, Inter, Milan e Como hanno chiesto informazioni al Mainz. In Premier si registra l’interesse di Chelsea, con ipotesi di percorso via Strasburgo, oltre a Brighton e Brentford. Il contratto scade il 30 giugno 2028 e il club tedesco prepara una valutazione alta. Il Milan osserva Potulski per rinforzare la difesa del futuro, linea verde coerente con la strategia rossonera: investire oggi sui centrali di domani prima dell’esplosione sul grande palcoscenico europeo.