Milan, è arrivata l’ufficialità: ceduto a titolo definitivo

Arrivata l’ufficialità dell’operazione: il Milan lo ha ceduto a titolo definitivo, in arrivo quasi 10 milioni. I dettagli

C’era grande attesa per l’ufficialità ed è arrivata proprio in queste ore. Nessuna sorpresa: era solo questione di tempo. Da oggi Alex Jimenez è infatti ufficialmente un giocatore tutto del Bournemouth. L’affare in prestito con diritto di riscatto è stato definito verso la fine dell’estate. Lo spagnolo doveva essere una pedina importante per Allegri, invece è stato fatto fuori dall’allenatore (di comune accordo con la società) per una serie di atteggiamenti non graditi. A quel punto per lui si è aperta una grande opportunità: andare in una delle squadre migliori d’Inghilterra per poter crescere grazie ad un allenatore come Iraola, che ha valorizzato tantissimi giocatori in questi anni (fra cui anche Kerkez, ex Milan venduto per 60 milioni al Liverpool).

Raggiunte tutte le condizioni per il riscatto, il Bournemouth ha versato nelle casse dei rossoneri 19,5 milioni per il riscatto. In queste ore è arrivata l’ufficialità: lo spagnolo ha firmato un nuovo contratto fino al 2031. Metà di questi soldi saranno subito girati al Real Madrid, che ha conservato il 50% della futura rivendita. Questo significa che il Milan porterà in cassa circa 8,5 milioni. Una buona cifra ma sicuramente molto bassa per quelle che sono le qualità di Jimenez e soprattutto il potenziale. Il Bournemouth molto probabilmente nel giro di pochi anni lo rivenderà a cifre altissime, soprattutto se dovesse continuare a fare così bene. Lui sogna il Real Madrid: “Sono cresciuto lì e spero un giorno di poter tornare“, ha detto di recente.