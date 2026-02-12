@ML – Dal nuovo bomber al futuro di Modric, Furlani e Tare: Marco Guidi a MilanLive (Video)

Lunga intervista su MilanLive.it per il giornalista de La Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti trattati: si è parlato anche di Bastoni e Pavlovic

E’ vigilia di campionato per il Milan di Massimiliano Allegri che domani affronterà il Pisa. A poco più di 24 ore dal calcio d’inizio del match di Serie A, la redazione di MilanLive.it ha contatto il giornalista Marco Guidi. Con il collega de La Gazzetta dello Sport, che domani sarà in Toscana, si è parlato del ritorno in campo dei rossoneri, ma anche e soprattutto di futuro.

I temi trattati sono stati così davvero tantissimi: dal colpo in attacco, per il quale si investirà una somma importante, a quello in difesa. Nel corso dell’intervista si è fatto il punto della situazione anche in merito all’avvenire di Igli Tare. La sua permanenza al Diavolo non è certo come quella di Giorgio Furlani.

Guidi: “Modric non deluderà mai”

Interessante, poi, la riflessione su Dimarco e Bastoni. I due giocatori sono perfetti per l’Inter, ma in altri contesti? Così si sono messi a confronto il braccetto mancino nerazzurro con quello rossonero, Pavlovic. Infine si è parlato del futuro di Luka Modric.

Nessuna certezza in merito: “E’ una cosa che deciderà lui – afferma Guidi – C’è un Mondiale di mezzo, lui un anno fa quando ricevette la chiamata da Boban, che è il suo idolo da bambino, disse no, perché si era promesso di giocare per il Milan, il club che lo ha ispirato. Boban, invece, è stato il calciatore che lo ha ispirato. Ora bisogna capire se ha voglia di andare avanti ancora in rossonero o se deciderà di tornare nel club che lo ha lanciato con Boban alla guida… Ci può stare come pensiero, non sarei sorpreso che facesse questa scelta. Ma al momento non ha preso alcuna decisione. Modric di certo non potrà mai deludere qualcuno qualsiasi sarà la sua scelta”.