Riecco Pulisic, l’annuncio in conferenza di Allegri: tutta la verità sull’americano e Saelemaekers

Le ultimissime notizie relative alle condizioni dell’americano e del belga: le parole del tecnico livornese non lasciano dubbi

E’ vigilia di campionato per il Milan di Massimiliano Allegri, che domani tornerà in campo, contro il Pisa. Il tecnico livornese è così intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara in Toscana.

I riflettori erano chiaramente puntati su Chris Pulisic e Alexis Saelemaekers. Come annunciato nei giorni scorsi, il belga si è sottoposto a nuovi accertamenti che hanno dato esito positivo, ma l’evoluzione non gli consentirà comunque di scendere subito in campo. Il Milan non vuole correre rischi.

Ci sarà, invece, l’americano, che ha già lavorato con la squadra: “Pulisic ieri si è allenato per la prima volta in gruppo, è a disposizione ma avrà quindici minuti nelle gambe. Leao sta molto meglio. Gimenez addirittura sta molto meglio, nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione. Saelemaekers sarà ancora fuori ma sta molto meglio, vedremo se per il Como sarà a disposizione”.

Milan: Pulisic dalla panchina, Leao dall’inizio?

Chris Pulisic, dunque, si accomoderà in panchina, con Allegri pronto ad utilizzarlo qualora servisse. Contro il Bologna era rimasto fuori anche Rafa Leao. Stavolta ci sono buone possibilità di vederlo dall’inizio: “Devo vedere oggi l’ultimo allenamento e poi decidere la formazione”, ha ammesso Allegri in conferenza stampa.

“Abbiamo tre partite, venerdì, mercoledì e domenica. Devo indovinare chi far giocare domani, mercoledì e domenica. La partita più importante è quella di domani. Le partite durano ormai 100 minuti, nell’ultima mezz’ora i cambi diventano determinanti. Fino a qui i cambi ci hanno dato una grossa mano: le partite le determinano i cambi che subentrano dal sessantesimo in poi“.

Allegri sarà dunque chiamato a gestire l’intera rosa. Ci sarà spazio per tutti in attacco: da Nkunku a Fullkrug, passando per Leao, Pulisic e Ruben Loftus-Cheek.