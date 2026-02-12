Tare prova l’anticipo: colpo a costo zero, con o senza Modric

Il direttore sportivo rossonero sta provando ad anticipare la concorrenza delle big per prendere già il possibile sostituto di Goretzka

In attesa di capire cosa deciderà di fare Luka Modric a fine stagione, Igli Tare si muove già per un altro colpo a parametro zero per alzare il livello del Milan in ottica Champions League. L’ex Real Madrid deciderà lui se rinnovare fino al 2027 o se, invece, chiudere la sua esperienza in rossonero dopo un solo anno. A 40 anni e più, è una riflessione corretta. La decisione del direttore sportivo di prenderlo, nonostante lo scetticismo per l’età, è stata visionaria: oggi Modric è un faro per il Milan, e senza di lui non sarebbe stato possibile raggiungere i risultati ottenuti finora. Un acquisto che serve proprio ad alzare il livello, e se ne potrebbe fare un altro molto simile la prossima estate.

Milan, tentativo serio per Goretzka: Tare lo vuole

Il Milan infatti insiste per Leon Goretzka, in scadenza di contratto il prossimo giugno col Bayern Monaco. A gennaio è stato molto vicino all’Atletico Madrid, disposto ad acquistare il giocatore a titolo definitivo con il pagamento di un piccolo conguaglio. I tedeschi e il giocatore però hanno detto no: entrambi hanno deciso di arrivare alla fine del contratto e proseguire il cammino insieme fino al termine della stagione. Il Bayern vuole puntare sui giovani e sulla riduzione del tetto ingaggi, da qui la decisione di non rinnovare il contratto di Goretzka. Il Milan vuole approfittarne e ci sta lavorando: serve un accordo economico non semplice, ma un’offerta di 5-6 milioni a stagione potrebbe bastare. La domanda però è sempre la stessa: è disponibile Furlani e la proprietà a farlo? Lo vedremo, e occhio anche alla concorrenza di Atletico Madrid e Premier League.