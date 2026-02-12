“Via libera per Gatti”, ma la scelta del Milan è un’altra

Le ultimissime notizie relative al colpo in difesa in vista della prossima estate: il Diavolo è intenzionato a mettere le mani sul centrale

Si preannuncia una primavera intensa per Igli Tare e Giorgio Furlani. Se Massimiliano Allegri e i suoi giocatori penseranno al campo, la dirigenza sarà chiamata a risolvere tutte le questioni legate ai rinnovi, oltre che al mercato. Farsi trovare pronti è fondamentale per vivere un’estate più serena.

Gli affari più importanti, spesso, infatti, si chiudono già tra aprile e maggio. Tare e Furlani vorrebbero così anticipare dei colpi: l’idea sarebbe quella di mettere le mani almeno sul difensore centrale e sull’attaccante, prima di dedicarsi agli altri affari. Kean, Vlahovic e Scamacca sono i nomi principali sul taccuino della dirigenza; nelle prossime settimane capiremo chi farà lo scatto decisivo per indossare la maglia numero nove del Diavolo.

Per quanto riguarda la difesa, l’obiettivo è acquistare un giocatore esperto, che conosca la Serie A e che possa fare la differenza fin da subito.

Calciomercato Milan, no a Gatti: ecco il vero obiettivo

In inverno si è parlato tanto di Gatti, che la Juve non ha voluto cedere a condizioni favorevoli. Non ha aperto ad un prestito con diritto di riscatto. La valutazione è sui 25/30 milioni, una cifra importante, che il Milan non ha avuto alcuna intenzione di pagare ed è impossibile che lo faccia in estate.

“C’è stata anche la telefonata di Max Allegri per capire la situazione, ma poi non c’è stata unanimità nel mondo Milan per procedere con un’offerta scritta alla Juventus per Gatti che continua ad avere la stima del tecnico rossonero. Vi posso dire che la Juventus ascolterà offerte per lui in estate, sicuramente Gatti non è un giocatore incedibile. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, il difensore potrebbe lasciare la Juventus”. Afferma Moretto.

E’ evidente dunque che Gatti non godeva del consenso di tutto il Milan: il sì di Allegri non basterà per poterlo vedere in rossonero. Per l’estate si sta quindi guardando ad altro. Si sta guardando soprattutto a Gila, che gode della stima di Igli Tare che lo ha portato in Italia, alla Lazio.

Con Claudio Lotito c’è una bozza di accordo per una cifra sotto ai venti milioni di euro, ma non è da escludere che vengano coinvolti altri giocatori. Gila al Milan è un affare che può andare in porto già in primavera per anticipare la concorrenza forte dell’Inter.