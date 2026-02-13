Milan, tegola Rabiot: ecco quando starà fuori

Il giocatore francese fuori nel corso della sfida tra il Diavolo e il Pisa: l’ex Juventus non ci sarà la prossima gara, ma non solo
E’ servita la caparbietà e la voglia di vincere di Luka Modric per portare a casa i tre punti. Il Milan, dopo essere passato in vantaggio con Ruben Loftus-Cheek, sbaglia un rigore con Fullkrug e si fa raggiungere sul pari. Nel finale, così, ci pensa il croato Pallone d’Oro, sfruttando una sponda perfetta di Samuele Ricci, a far vincere i rossoneri.
Pavlovic e compagni tornano dunque a -5 dall’Inter, che domani affronterà la Juventus a San Siro. Nei minuti di recupero, in cui il Diavolo torna a rischiare, arriva la tegola, legata ad Adrien Rabiot. Il francese commette fallo al limite dell’area, facendosi ammonire. Poi per proteste, l’arbitro dell’incontro estrae il secondo cartellino giallo.
Rabiot, già diffidato, lascia il Milan in dieci e sarà costretto a saltare la prossima gara, quella del prossimo 18 febbraio, il recupero che vedrà i rossoneri affrontare il Como a San Siro.