Home » Calciomercato Milan » @ML – Futuro incerto, Guidi: “Tare non ha potuto incidere come voleva. Addio Furlani? Non è automatico”

@ML – Futuro incerto, Guidi: “Tare non ha potuto incidere come voleva. Addio Furlani? Non è automatico”

di

Le dichiarazioni del giornalista de La Gazzetta dello Sport in merito al destino del Direttore sportivo rossonero e dell’AD

Marco Guidi, firma de La Gazzetta dello Sport, si è concesso ai microfoni di MilanLive.it. Sono stati tanti i temi trattati dal giornalisti: si è parlato del futuro di Luka Modric a quello degli attaccanti, passando per i sempre più possibili colpi in avanti e in difesa. Interessante anche l’intervento su DiMarco e Bastoni, con quest’ultimo messo a confronto con Pavlovic.

Un ulteriore passaggio degno di nota è sicuramente quello in cui si è parlato del futuro di Igli Tare e Giorgio Furlani. La loro presenza in estate non è certa: “C’è da capire chi ci sarà. Il nuovo assetto societario porterà a qualcosa di diverso? – si chiede Guidi -. Al momento non ci sono risposte certe. L’AD è espressione della vecchia proprietà e i nuovi scenari hanno fatto pensare che Furlani andasse via, ma non è così semplice. L’AD è un dipendente del Milan e fa riferimento a RedBird. Furlani è reduce da tre bilanci in utile. Se venisse cambiato lo sarebbe per una scelta di Cardinale. Sarebbe una scelta forte, ma non è automatico”.

Si parla poi di Tare – Dopo gli acquisti di Jashari e Nkunku è stato fortemente criticato e non solo dalla tifoseria, ma anche dall’interno. Nell’eventuale acquisto di Mateta non solo non avrebbe inciso ma posso dirlo sinceramente ad un certo punto non era più informato e questo per un Ds è una situazione poco piacevole. Potrebbe dire “chi me lo fa fare?” Anche se sono dinamiche che si vedono in altri club”.

“Al Milan . prosegue Guidi – hai un Ds nuovo e un Dt abituato a lavorare con l’AD e un AD che era espressione della vecchia proprietà che era attento ai conti ma anche alle operazioni di mercato. Una situazione molto in bilico. Vedremo quello che succederà…”

Milan, Guidi: “Se fosse stato per Tare sarebbe arrivato un difensore”

Così Guidi entra nello specifico, facendo capire cosa è successo: “Fullkrug è fondamentalmente un acquisto di Tare, ma il fatto che non abbia potuto incidere come voleva in alcune scelte un po’ di scoramento immagino l’abbia portato. Vedremo cosa vorrà fare lui e cosa vorrà fare il Milan. Dirlo adesso è difficilissimo perché non sappiamo quale sarà l’assetto a livello di scelte. Calvelli? Per quanto ne so non vuole diventare l’Ad del Milan, ma una figura un po’ diversa…”

Tare a Milanello con Allegri
Milan, Guidi: “Se fosse stato per Tare sarebbe arrivato un difensore” (Ansa) – MilanLive.it

Se fosse stato per Tare, il Milan un difensore in più l’avrebbe preso. Disasi? Non è vero che sia stato bocciato da Allegri, anche se non impazziva per lui. Il Milan d’altronde è corto in difesa, uno in più avrebbe fatto comodo. Tare su certe scelte non è stato assecondato…”

Gestione cookie