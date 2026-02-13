@ML – Guidi: “Colpo in attacco del Milan. Vi dico cosa mi aspetto”

Il punto sul reparto offensivo con Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport: ecco cosa ha detto il collega

Nel corso della lunga intervista, rilasciata da Marco Guidi a MilanLive.it, sono stati davvero tanti i temi trattati. Dal futuro di Igli Tare e Giorgio Furlani a quello di Luka Modric, passando per analizzare la gara che vedrà il Milan impegnato in Toscana fra qualche ora.

Tra gli argomenti affrontati, non poteva mancare quello relativo all’attacco. L’idea per la prossima stagione, che dovrebbe vedere il Diavolo in Champions League, è quella di avere almeno cinque calciatori per il reparto offensivo.

Posizione in bilico ovviamente per Fullkrug: “Ha uno stipendio basso e un riscatto alla portata (5 milioni). Se dovesse continuare così il Milan potrebbe prendere in considerazione il suo acquisto. Con il Diavolo in Champions League puoi anche pensare ad un attaccante in più”.

Milan, tra addii e il nuovo bomber

Nessuna certezza assoluta – “Pulisic ha in ballo una trattativa per il rinnovo, Leao è probabilmente il giocatore più dotato della rosa e quindi quello che potrebbe avere più interesse da fuori. Al momento, però, non c’è nulla ma non si sa mai. Ricordiamo poi che a gennaio parte della dirigenza avrebbe ceduto Nkunku. Ci sono dunque diversi punti di domanda. Anche su chi arriva, io penso che un attaccante verrà preso ma non so chi sarà”.

Ci si immagina così un colpo da 35/40 milioni per l’attaccante – “Me lo aspetto, ma è chiaro che debba esserci una cessione, magari Gimenez o comunque un’uscita. Considerando che giochi sempre a due in avanti, sei attaccanti sono tanti. Penso che si andrà con cinque elementi in avanti”.

Kean, Vlahovic e … “Non sapendo chi farà materialmente il mercato del Milan non è facile da dire – afferma Guidi in merito al possibile nuovo centravanti -. Una Fiorentina senza Europa può essere più attaccabile. Kean è stimato da Allegri, ma al momento non c’è nulla. Se vogliamo aggiungere altri nomi, si parlava di Lewandowski, ma la vedo dura… i profili sono tanti! Scamacca? L’Atalanta ha due prime punte ed è una bottega cara. E’ un 99, è giovane ma non giovanissimo. Kean può essere un’idea più vicina alla parte tecnica della squadra”.