@ML – Retroscena Modric: cosa è successo un anno fa e cosa può succedere in estate

Luka Modric fra passato, presente e futuro: il retroscena svelato in esclusiva a MilanLive sul suo arrivo e le ultime sul futuro

Il futuro di Luka Modric è un tema che si risolerà soltanto nei prossimi mesi. Al momento, l’ex Real Madrid non ci sta pensando. La sua testa è concentrata solo ed esclusivamente sul campo. Un campione come lui sa perfettamente che il Milan può pensare di vincere lo Scudetto: ad oggi, gli 8 punti dall’Inter non devono spaventare, perché c’è una gara da recuperare e soprattutto i cugini saranno impegnati in partite ogni tre giorni che toglieranno sicuramente energie. Al contrario, i rossoneri giocano solo il campionato (nemmeno la Coppa Italia) e hanno tutto il tempo per gestire e recuperare le forze.

Di forza, Luka Modric, ne ha ancora tantissima, nonostante i 40 anni d’età. L’intuizione di Igli Tare l’estate scorsa si è rivelata corretta: è stato lui a volerlo e a convincere la società a fare uno strappo alla regola. Per fortuna. Perché senza Modric oggi il Milan non sarebbe dov’è e allo Scudetto non potrebbe nemmeno pensarci. Il suo contratto scade a giugno e sarà lui a decidere se far scattare l’opzione per un altro anno (magari per giocarsi la Champions coi rossoneri) oppure se andar via. Lo ha spiegato in maniera molto chiara Marco Guidi in esclusiva a MilanLive: deve scegliere lui, consapevole che c’è il suo idolo Boban e la sua squadra (la Dinamo Zagabria) pronta ad accoglierlo. Guidi però ci ha svelato anche un retroscena che riguarda il suo arrivo poco meno di un anno fa. Sopra lo short su YouTube.