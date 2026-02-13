Pagelle Pisa Milan, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle, il migliore e il peggiore di Pisa-Milan, l’anticipo della 25esima giornata di Serie A. I voti del match

Il migliore

Una brutta prestazione dei rossoneri, salvati da Luka Modric. Che inventa dal nulla il gol che regala tre punti molto pesanti a Massimiliano Allegri. Tre punti che possono essere decisivi per la corsa Scudetto visto che domani si giocherà Inter-Juventus e c’è la possibilità che i nerazzurri perdano finalmente punti. E con una gara da recuperare mercoledì contro il Como, il Milan può accorciare e di molto. Tutto grazie solo a Luka Modric che evita il pareggio come all’andata.

Il peggiore

Il rigore sbagliato da Niclas Fullkrug è pesantissimo. Con la rete, il Milan avrebbe evitato un bel po’ di sofferenza. Ingresso negativo del tedesco che pochi minuti dopo sfiora il gol, ma quell’errore è troppo grave e incide e non poco sull’economia del match.

Pisa-Milan, le pagelle

MAIGNAN 6

TOMORI 5,5

GABBIA 5

PAVLOVIC 6

ATHEKAME 6,5 (Dal 77′ PULISIC SV)

FOFANA 5 (Dal 72′ RICCI 6)

MODRIC 7

RABIOT 6

BARTESAGHI 6

NKUNKU 5 (Dal 46′ FULLKRUG 4, Dal 90′ DE WINTER SV)

LOFTUS-CHEEK 6 (Dal 71′ LEAO 6)