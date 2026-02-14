Milan, obiettivo a rischio: irrompe l’Arsenal

I rossoneri sono interessati al centrocampista ma ora devono fare attenzione all’Arsenal: gli inglesi sono pronti a scipparlo

Il Milan è interessato all’acquisto di Leon Goretzka a parametro zero per la prossima stagione. Il suo contratto con il Bayern Monaco è in scadenza il prossimo giugno e questo fa di lui una delle migliori occasioni di mercato. I rossoneri, in attesa di capire cosa succederà con Luka Modric (sarà lui a decidere se restare oppure no), sta provando a parlare con il suo entourage per arrivare ad un accordo. Igli Tare ha avuto contatti con lui durante il mese di gennaio e non solo: la richiesta è alta e, come sappiamo, Furlani e Cardinale non vanno oltre certe cifre. Trovare un accordo sarà complesso, anche perché intanto la concorrenza è in aumento. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, oltre al solito Atletico Madrid, che ci aveva provato anche a gennaio, c’è anche l’Arsenal sulle sue tracce. Ed è chiaro che per il Milan lottare contro questi colossi sul mercato è complicato a meno che non sia il giocatore a spingere, condizione che al momento non pare si stia verificando.