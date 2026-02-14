Niente Milan-Como per l’attaccante: sarà out a San Siro

Le ultimissime notizie in vista della sfida tra il Diavolo e la squadra di Cesc Fabregas: il punto della situazione a quattro giorni dalla partita

Dopo la vittoria sofferta contro il Pisa, il Milan guarda già alla gara di mercoledì sera contro il Como, gara rinviata per lasciar spazio alla cerimonia delle Olimpiadi invernali. Sarà una sfida importante per capire se il Diavolo potrà davvero lottare per lo Scudetto.

Non sono ammessi passi falsi per gli uomini di Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti, Adrien Rabiot. La sua espulsione sta facendo discutere tantissimo: nelle ultime ore non si sta parlando di altro sui social, con il popolo rossonero inferocito per il trattamento riservato al francese da parte dell’arbitro Fabbri.

L’ex Juve salterà la gara contro il Como e rimane diffidato. Ciò lo mette, dunque, a rischio per le partite successive e il derby è ormai sempre più vicino. Ma per pensare alla gara contro l’Inter, che andrà in scena fra meno di un mese, c’è tempo.

Ci sono diversi match da affrontare e andando a ritroso, il Diavolo sarà chiamato a giocare contro la Cremonese, in trasferta, e contro Parma e appunto Como tra le mura amiche. Le attenzioni, dunque, adesso sono sulla gara con gli uomini di Cesc Fabregas.

Mercoledì a San Siro, come detto, mancherà Adrien Rabiot, oltre che Santi Gimenez, ma non saranno le uniche assenze pesanti. Il tecnico spagnolo, infatti, dovrà fare a meno di Alvaro Morata. L’ex rossonero è stato espulso, per somma di ammonizioni, nel ko contro la Fiorentina.