Un grande bomber per Allegri: non solo Lewandowski, altre tre opzioni

La priorità del Milan per l’estate è l’acquisto di un grande centravanti: non solo Lewandowski, Tare ha anche altre idee

Il Milan vince a Pisa e resta attaccato al sogno Scudetto, ma intanto riflette anche sulle mosse da fare in estate. La priorità resta chiara: un grande attaccante per alzare il livello offensivo. Tuttomercatoweb traccia la linea del mercato rossonero: prima la Champions e poi una campagna estiva con un obiettivo ben preciso: un grande attaccante. A gennaio il club aveva valutato un anticipo, ma l’operazione Mateta si è fermata per motivi fisici.

Tra le suggestioni c’è Robert Lewandowski, possibile occasione a parametro zero in caso di addio al Barcellona. “Il Milan in questo momento non è in vantaggio ma resta alla finestra in caso di apertura del giocatore“. Sul polacco si muovono anche Atletico Madrid, Fenerbahce, Chicago Fire e un club arabo. Attenzione anche a Gabriel Jesus, contratto con l’Arsenal in scadenza nel 2027: sondaggio esplorativo già effettuato, dossier da riaprire a giugno. La pista più concreta resta Dusan Vlahovic: “Le possibilità che possa continuare il suo percorso in bianconero sono minime. L’addio è quasi scontato“. Il nodo riguarda l’ingaggio, con tetto fissato intorno ai 6 milioni netti a stagione. In lista figura pure Moise Kean, clausola da 62 milioni valida dal 1 al 15 luglio.

Non solo attacco. Il Milan prepara un intervento anche in difesa. A gennaio tentativi per José Maria Gimenez e Radu Dragusin, ora si aggiunge Mario Gila. La trattativa con la Lazio richiede un’offerta convincente, anche per via del 50% destinato al Real Madrid sulla futura rivendita. Il club rossonero non intende superare 20 milioni di euro. Strategia definita: qualità davanti, solidità dietro, investimenti mirati per un salto definitivo.