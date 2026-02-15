Milan-Como si avvicina: chi gioca al posto di Rabiot

Chi giocherà in Milan-Como al posto dello squalificato Adrien Rabiot: Allegri ha a disposizione tre alternative di valore

Stavolta non ci vorrà molto tempo per rivedere il Milan in campo. Anzi, basteranno pochi giorni. Mercoledì gli uomini di Allegri tornano a San Siro, dopo tre trasferte di fila (Roma, Bologna e Pisa) per affrontare il Como, gara valida per il recupero della 24esima giornata. La gara di andate si è giocata poco fa, con annesse polemiche per la prestazione dei lariani che avrebbero meritato qualcosa in più. Ieri per Cesc Fabregas è arrivata una pesante sconfitta interna contro la Fiorentina, dopo che la sua squadra aveva conquistato una storica qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Ora troverà contro di nuovo Allegri, ma non Adrien Rabiot, espulso (ingiustamente) nel finale di Pisa.

Chi giocherà al suo posto? Allegri ha a disposizione tre opzioni. La prima è Loftus-Cheek, che nelle ultime gare (Bologna e Pisa) ha giocato da attaccante di fianco a Nkunku. L’inglese potrebbe arretrare la sua posizione, di fianco ai soliti Modric e Fofana. Le alternative sono Samuele Ricci e Ardon Jashari. In Fiorentina-Milan, con Rabiot assente dai titoli per problemi fisici, da mezzala sinistra Allegri ha preferito lo svizzero, mentre l’ex Torino, utilizzato sempre a destra, in quell’occasione giocò da vertice basso. Questo presuppone quindi che, per sostituire il francese, l’allenatore preferisca l’ex Club Bruges, ma in questo momento Ricci e Loftus-Cheek danno maggiori garanzie.