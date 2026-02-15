Milan, il difensore arriva dal Barcellona: l’annuncio di Moretto

Le ultimissime notizie relative al possibile colpo del Diavolo: nome nuovo per il club rossonero. Ecco di chi si tratta

Nelle ultime due partite di campionato è rimasto in panchina, ma le presenze ne LaLiga sono ben diciannove, per oltre mille minuti disputati. In totale, così, sono trentatré i match in cui è sceso in campo, grazie anche alle otto sfide disputate in Champions League, le quattro in Coppa del Re e due in Supercopa di Spagna.

Nonostante la giovane età – è solamente un classe 2002 – il nuovo obiettivo del Diavolo ha giocato fin qui davvero parecchio.

Può fare il terzino sinistro, ma anche il centrale e il prossimo 26 febbraio compirà 24 anni: stiamo parlando di Gerard Martín che il Milan – secondo quanto riportato dal giornalista Moretto – sta facendo visionare. Un nuovo colpo, dunque, potrebbe arrivare ancora una volta dalla Spagna. Martín ha un contratto fino al 30 giugno 2028 e la sua valutazione è sui venti milioni di euro.