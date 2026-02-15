Tomori rinnova, ma il futuro è in bilico: la scelta di Allegri e Tare

Il punto della situazione sull’inglese, che presto metterà nero su bianco. La Premier League, però, continua ad osservarlo: il punto della situazione

Fikayo Tomori è uno dei tanti giocatori in forza al Milan, arrivato dal Chelsea, per il quale si usufruisce del decreto crescita. Lo stipendio da 3,5 milioni di euro netti a stagione, così, costa al Diavolo 4,59 milioni. Un dettaglio non da poco in vista del rinnovo sempre più vicino.

Il contratto dell’inglese scadrà fra meno di un anno e mezzo e dopo Mike Maignan è certamente il più vicino a mettere nero su bianco. Non si conoscono le cifre nel dettaglio, ma non si discosteranno tanto dalle attuali. Tomori, dunque, continuerà ad essere uno dei più pagati della rosa, ma in un livello sotto ai big, dei Leao e Maignan, per intenderci.

L’inglese, quindi, avrà ancora uno stipendio importante che conferma la sua centralità all’interno del progetto rossonero. Nelle ultime settimane, però, qualcosa appare cambiata: il rinnovo non è in discussione, ma il posto fisso sì. La crescita di De Winter, infatti, è costante.

Milan, Tomori ancora titolare? La situazione

Le prossime gara ci diranno di più, ma contro il Pisa in molti hanno sottolineato l’assenza dell’ex Genoa: in occasione del gol subito, d’altronde, l’inglese non è apparso perfetto. E’ evidente, però, che Massimiliano Allegri abbia deciso di rilanciare Tomori anche per gestire le forze, considerando che si giocherà già mercoledì e poi ancora domenica.

Tutti, dunque, si aspettano la presenza di De Winter giù contro gli uomini di Cesc Fabregas, a conferma di quanto detto. La partita che ci dirà molto, sulle gerarchie all’interno del Milan, è ovviamente il derby. Di certo, però, Tomori non è tra gli imprescindibili.

Ciò significa, che se dovesse arrivare una proposta sui 25/30 milioni dalla Premier League, dove continua ad essere particolarmente apprezzato (piace tanto a Fulham, Aston Villa e Tottenham), verrebbe presa in considerazione. La primavera e l’estate, dunque, ci diranno che ne sarà del futuro di Tomori, che di certo non lascerà il Milan a zero.