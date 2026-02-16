Doppia firma inglese: Milan pronto a chiudere

I due inglesi sono pronti a firmare con il Milan: nelle prossime settimane potrebbero arrivare gli annunci, i dettagli

Il Milan accelera sul fronte rinnovi ed è pronto a blindare due pedine centrali del progetto tecnico. Dopo l’annuncio del prolungamento di Mike Maignan, in via Aldo Rossi si lavora per chiudere anche i dossier legati a Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori. L’obiettivo è chiaro: estendere entrambi i contratti fino al 2030, dando stabilità a spogliatoio e struttura della rosa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa più avanzata riguarda il difensore inglese. Per Tomori è pronta una proposta di rinnovo con conferma dell’attuale ingaggio da 3,5 milioni di euro e prolungamento di tre stagioni rispetto alla scadenza fissata nel 2027. Le sensazioni sono positive, con margini concreti per arrivare alla fumata bianca in tempi brevi. Il club considera il centrale un punto fermo per leadership, esperienza internazionale e continuità di rendimento.

Clima di fiducia anche per Loftus-Cheek, reduce da un momento brillante con due gol consecutivi contro Bologna e Pisa. Il centrocampista inglese ha convinto staff tecnico e dirigenza grazie a qualità fisiche e duttilità tattica. Il Milan punta a costruire un gruppo solido, con contratti lunghi e motivazioni forti. Rinnovi fino al 2030 per Tomori e Loftus-Cheek: la strategia rossonera parte dalla conferma dei titolari, base necessaria per programmare il prossimo salto di qualità in Italia e in Europa.