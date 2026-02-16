Fulmine a ciel sereno, stagione finita: appuntamento in estate a Milanello

Si chiude la stagione del poliedrico giocatore. Una brutta tegola: l’infortunio è più grave del previsto e sarà costretto ad andare sotto i ferri

Una notizia inattesa. Il giocatore sarà costretto ad andare sotto i ferri dopo il brutto infortunio dei giorni scorsi. Il popolo rossonero dovrà così attendere la prossima stagione per rivederlo all’opera.

Una brutta tegola che arriva, dopo i nuovi accertamenti, che hanno evidenziato la necessità dell’operazione. Il calciatore poliedrico aveva subito una lesione di secondo grado all’adduttore, che sembrava dovesse tenerlo fuori dai campi al massimo due mesi. Ma così non è: come riporta Gianluca Di Marzio, sul proprio sito ufficiale, Alphadjo Cissè, l’acquisto più caro del calciomercato invernale del Milan, ha concluso la stagione anzitempo.

A pagarne le conseguenze maggiori è chiaramente il Catanzaro che non potrà utilizzare il giocatore in questo finale di stagione. Gli accertamenti effettuati a Milanello, si può leggere, hanno portato lo staff rossonero, ha optare per l’operazione per la risoluzione completa del problema.

Nei prossimi giorni, così, Cissè si sottoporrà ad intervento: stagione finita e arrivederci alla prossima estate, quando varcherà nuovamente i cancelli del centro sportivo di Carnago, stavolta per iniziare la sua nuova avventura con i colori rossoneri addosso.