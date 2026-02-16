Riecco Saelemaekers, la scelta di Allegri guarda al futuro

Le ultimissime notizie relative all’esterno belga, ma non solo. Il giocatore è pronto a riprendersi il Milan: ecco la decisione di Allegri

Il popolo rossonero si augurava un altro risultato tra Inter e Juventus per riuscire ad accorciare sui cugini. Dalle parti di via Aldo Rossi c’è un po’ di delusione per la gestione della gara da parte dell’arbitro La Penna, che ha inevitabilmente condizionato la partita, ma gli uomini di Massimiliano Allegri non possono distrarsi.

Luka Modric e compagni non devono mollare, cercando di restare in scia dei nerazzurri. Vincere contro il Como e poi con il Parma è dunque un obbligo. Un successo mercoledì, inoltre, blinderebbe la qualificazione in Champions League e non è certo poco.

Allegri, dunque, non vuole cali di tensione: l’obiettivo minimo va raggiunto il prima possibile, così da pensare poi ad altro, magari allo Scudetto. Occorre, ovviamente, che l’Inter sbagli, senza errori la corsa al tricolore diventerebbe impossibile. Testa, dunque, al Como: contro gli uomini di Cesc Fabregas si può solo vincere.

Il tecnico livornese si prepara così a fare dei cambi: uno, di certo, porterà alla sostituzione di Adrien Rabiot. Il favorito a prendere il posto del francese è Samuele Ricci, ma le sostituzioni a centrocampo potrebbero essere due. Allegri, infatti, sta pensando di far giocare l’italiano al posto di Fofana, con l’arretramento di Ruben Loftus-Cheek a centrocampo. In attacco così dovrebbe rivedersi Rafa Leao, insieme a Christopher Nkunku. Ma tra oggi e domani ne sapremo di più.

Milan, la scelta su Saelemaekers: Athekame è pronto

Già nelle prossime ore, inoltre, sapremo se Alexis Saelemaekers tornerà in gruppo. Il belga sta bene ed è pronto ad allenarsi con i compagni dopo i problemi muscolari accusati contro la Roma e in precedenza contro il Lecce. L’ex giallorosso, però, difficilmente sarà titolare contro il Como.

La voglia di giocare è tanta, ma Athekame nelle ultime gare ha fatto bene e Massimiliano Allegri gli darà continuità. Per lo svizzero sarebbe, di fatto, una promozione. Da giocatore bocciato (prematuramente) inizialmente, a elemento importante della rosa.

E’ evidente che se le risposte da parte dell’ex Young Boys dovessero continuare ad essere più che positive, il Milan potrebbe anche smettere di guardare al mercato per acquistare un esterno. Athekame sa perfettamente di essere sotto esame. C’è il Milan come premio.