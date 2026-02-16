Stop alle lamentele, c’è Milan-Como: la strada fino a maggio è tracciata

Si è parlato fin troppo di quanto successo a San Siro tra i nerazzurri e i bianconeri. Ora testa alla gara del Diavolo contro gli uomini di Fabregas

Continuare a parlare e scrivere di Inter-Juventus non servirà proprio a niente e nessuno. Non servirà di certo al Milan, che mercoledì dovrà scendere in campo per sfidare il Como a San Siro.

Il big match di sabato scorso ci ha già tolto troppe energie psichiche e i tre punti conquistati dai nerazzurri, che peseranno tantissimo nella lotta Scudetto, non glieli leverà nessuno. Continuare a parlare di quella gara, dunque, serve a ben poco. Il Milan ha il dove di pensare a se stesso e di provare a conquistare il maggior numero di punti possibili per non avere rimpianti.

Ma occorre andare per gradi e non è certo il momento per pensare allo Scudetto. Otto punti di distanza dalla vetta non ti permettono di farlo. Battendo, però, il Como si tornerebbe a -5, ma soprattutto si andrebbe a +10 sulla Juve, che occupa la quinta piazza.

Milan, Allegri guarda all’obiettivo: idee chiare

Blindare la qualificazione in Champions League è dunque l’obiettivo. Poi a fine febbraio si tireranno le somme e si capirà se il derby in programma il prossimo 8 marzo potrà permettere al Milan di sognare qualcosa in più. Oggi, però, è tutto nelle mani dell’Inter.

Senza passi falsi, i nerazzurri diventerebbero campioni d’Italia per la ventunesima volta. Il campionato è però lungo e nelle prossime settimane il calendario dell’Inter sarà ricco di impegni. La squadra di Chivu è in lotta in tutte le competizioni e inevitabilmente le energie verranno meno e il rischio di perdere qualche punto per strada sarà maggiore.

Il Milan ha dunque l’obbligo di restare attaccato e per farlo serve vincere, vincere e vincere ancora, a partire dalla gara contro il Como. Si può essere arrabbiati e delusi per quanto sta succedendo, ma alla fine non dovranno esserci rimpianti. Lo Scudetto è un sogno, ancora possibile.