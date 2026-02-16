Torna in gruppo: Allegri esulta, è a disposizione per Milan-Como

Allegri può esultare: il giocatore è tornato a disposizione e può essere convocato per la partita contro il Como di mercoledì

Buone notizie da Milanello per Allegri in vista della partita fra Milan e Como di mercoledì, recupero della 24esima giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci dalla pesante vittoria di Pisa, decisa da Luka Modric. Tre punti fondamentali in chiave Scudetto ma anche per blindare ulteriormente (anche se non ce n’era bisogno) la qualificazione alla prossima Champions League. A Pisa abbiamo rivisto in campo Leao e Pulisic nel secondo tempo, adesso è il turno di Saelemaekers. Oggi infatti il belga si è allenato in gruppo ed è quindi a disposizione per mercoledì. Probabilmente Allegri non lo farà partire dal primo minuto, ma potrà contare su di lui a gara in corso. Saelemaekers si era infortunato al termine di Milan-Lecce, era rientrato per Roma ma aveva dato subito segnali poco positivi (e infatti è stato sostituito al 45′). Ora è pronto per rientrare e dare il suo contributo per tre punti che possono essere decisivi.