Bartesaghi e Camarda, la strategia del Milan: cosa succederà nei prossimi mesi

Le ultime di Moretto in merito alla strategia del Milan per il futuro di Camarda e Bartesaghi: cosa succederà nei prossimi mesi

Il Milan è guarda anche al futuro, in attesa di scendere in campo domani contro il Como per capire se mantenere ancora speranze Scudetto o no. Il futuro si chiama sicuramente Davide Bartesaghi, autore di una stagione finora da applausi anche grazie all’opportunità data da Max Allegri in seguito alle prestazioni negative di Estupinan. Sappiamo che l’ex Primavera ha grandi estimatori in Premier League, in particolar modo di Arteta e dell’Arsenal, ma il Milan è al lavoro per il rinnovo. Occhio anche alla situazione Camarda, al momento out per un problema alla spalla (e per questo ha sfiorato il ritorno a Milano a gennaio).

Il rinnovo di Bartesaghi

In merito a questa questione, Matteo Moretto ha fornito alcuni importanti aggiornamenti: “Si sta parlando tanto di rinnovo anche se ha prolungato da poco. Quello che vi posso dire, dopo aver verificato la situazione, non mi aspetto movimenti imminenti in merito di rinnovo e adeguamento. Il Milan e l’entourage di Bartesaghi affronteranno il tema dopo la Primavera: le parti dovrebbero incontrarsi per capire come sistemare. Ad oggi non ci sono reali contatti, ce ne sono stati prima di Natale. Si erano dati appuntamento all’anno nuovo ma non è ancora successo. Torneranno a parlarne verso la fine della stagione“.

Nessuna fretta quindi: il Milan e Bartesaghi si incontreranno a breve per fare il punto della situazione e arrivare ad un accordo.

Situazione Camarda: non è da escludere la cessione

Anche Camarda potrebbe essere il futuro del Milan, ma la sua situazione è tutta ancora in evoluzione: “La possibilità di rientrare già a gennaio era solo per la gestione dell’infortunio, non per essere un valore per la squadra. Non era facile però risolvere la questione dal punto di vista economico, di bonus e varie clausole. Le parti hanno trovato un’intesa per la gestione dell’infortunio. La novità è che Camarda rientrerà a fine anno al Milan e ci sarà un incontro per capire che tipo di percorso intraprendere. Il calciatore valuterà qual è il percorso giusto per lui, la volontà è di avere sempre più minutaggio magari in Serie A, da capire se il Milan valuterà ancora prestiti o anche offerte a titolo definitivo“.

Moretto, insomma, non esclude la possibilità che in estate il Milan e Camarda possano separarsi in via definitiva se dovesse arrivare un’offerta che accontenti entrambe le parti. Chiaramente la società farà di tutto per continuare ad avere il controllo sul giovane attaccante, ora in prestito al Lecce, ma è una decisione che prenderanno insieme al termine della stagione.