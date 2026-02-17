Milan, ritorno di fiamma per il bomber: colpo da 50 milioni

I rossoneri sono di nuovo interessati all’attaccante che avevano trattato qualche anno fa: la sua valutazione è di 50 milioni

Il Milan prepara l’assalto al nuovo numero nove per l’estate. Il nome torna caldo: Serhou Guirassy. Dopo il tentativo del gennaio 2024, il club rossonero valuta un nuovo affondo per il centravanti oggi al Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da TMW, l’attaccante “sarà un centravanti con le valigie in mano nell’estate che verrà“. L’entourage ha già dialogato con club sauditi alla ricerca di un ingaggio elevato.

Il nodo resta la valutazione. Dalla Germania filtra una possibile richiesta di 40-50 milioni di euro. E stiamo parlando comunque di cifre molto alte, anche se sembrano più basse rispetto a quelle di poco tempo fa. Infatti solo qualche mese fa si parlava di una base di partenza di 70 milioni di euro.

E’ chiaro che anche 50 milioni per il Milan e per RedBird sono tantissimi soldi, ma è giusto che una società come il Milan pensi ad un colpo di questa caratura per la prossima estate. In ottica Champions sì, ma anche per alzare il livello di una squadra che sarà messa alla prova per dimostrare che il buon rendimento di questi mesi non è un episodio isolato.

Per farlo al meglio è necessario inserire nel roster un centravanti di primo livello. Guirassy è sicuramente un attaccante di prim’ordine e lo ha dimostrato negli ultimi anni in Bundesliga sia con lo Stoccarda che con il Borussia Dortmund. Ricordiamo che, poco prima di andare ai gialloneri, il Milan aveva fatto passi avanti importanti per lui. Purtroppo non è andata a buon fine. Ora quella pista si può riaprire, ma con tutte le difficoltà, e la concorrenza, del caso.