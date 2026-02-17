Milan, scatta l’allarme: 80 milioni per Pulisic

Ci sono club pronti a investire grosse cifre per Christian Pulisic: 80 milioni per la cessione dell’americano, i dettagli

Dal punto di vista dei numeri, la stagione di Christian Pulisic è stata finora eccezionale. Nessuno più di lui è riuscito ad incidere per gol e assist. Prestazioni che hanno regalato ad Allegri e al Milan un bel po’ di punti. Purtroppo però ha avuto non poche difficoltà dal punto di vista della continuità fisica a causa dei continui problemi fisici. Infortuni su infortuni non gli hanno permesso di essere in campo per gran parte del campionato e questo è stato un problema per Allegri.

🚨 AC Milan are open to selling Christian Pulisic this summer for offers in the region of €80M. 🇺🇸 Tottenham, Arsenal and Manchester United are all monitoring the situation closely. 👀 (Source: @CaughtOffside) pic.twitter.com/23T2OBURgT — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 16, 2026

Un problema che potrebbe convincere il Milan che forse in estate se ne può fare a meno (sempre nelle logiche di RedBird dove una cessione importante va sempre fatta). Inoltre Pulisic ha estimatori in Premier League, e questo è un bene. Le inglesi infatti da tempo mostrano interesse per l’americano: secondo quanto riportano dall’Inghilterra, Tottenham, Arsenal e Manchester United sarebbero sulle sue tracce. I rossoneri sono aperti al trasferimento e ne fanno una valutazione economica di 80 milioni.