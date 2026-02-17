Rivoluzione Allegri, quattro cambi contro il Como: la scelta su Leao

Le scelte del tecnico livornese per la partita di domani, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A: il punto della situazione

E’ vigilia di campionato per il Milan di Massimiliano Allegri, che domani affronterà il Como, per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A.

San Siro, occupato dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, è pronto, dunque, ad ospitare la squadra di Cesc Fabregas. Il Diavolo si presenterà alla gara senza uno dei suoi migliori giocatori, Adrien Rabiot, che sarà costretto a saltare la sfida per via della squalifica, arrivata dopo il rosso ricevuto a Pisa.

Massimiliano Allegri in questi giorni ha pensato a come sostituirlo e la scelta è ricaduta su Samuele Ricci. L’italiano ha fatto bene anche con i toscani, fornendo l’assist per il gol della vittoria di Luka Modric. Il croato ovviamente sarà al suo posto, impossibile rinunciarci.

Milan, le scelte di Allegri: da Jashari a Leao

Da capire chi sarà il terzo a completare il reparto di centrocampo: Ardon Jashari, del quale iha parlato davvero bene in conferenza stampa Allegri, è in ballottaggio con Youssouf Fofana. Niente arretramento per Ruben Loftus-Cheek che sarà il riferimento in attacco.

Da capire il suo partner offensivo: Rafa Leao si candida ad una maglia da titolare, il ballottaggio con Christopher Nkunku è però ancora aperto.

Ma i cambi di formazione non sono finiti. In difesa, infatti, Massimiliano Allegri è pronto a rilanciare De Winter: Tomori è il candidato numero uno a fargli spazio, anche se Gabbia è apparso il meno brillante. Nelle prossime ore capiremo chi gli farà spazio.

Sugli esterni, vanno verso la conferma Davide Bartesaghi e Athekame. Saelemaekers è convocato, al pari di Chris Pulisic, ma entrambi si accomoderanno in panchina. Tra i pali, ovviamente, il capitano Mike Maignan.