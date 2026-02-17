Saelemaekers c’è, un altro giocatore preoccupa Allegri

Le ultimissime notizie relative ai giocatori a disposizione per la gara contro il Como. Il tecnico del Milan fa il punto della situazione

E’ vigilia di campionato per il Milan, che domani a San Siro affronterà il Como di Cesc Fabregas. Il tecnico Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto della situazione sui giocatori che hanno accusato problemi fisici nell’ultimo periodo,

“A parte Rabiot che è squalificato gli altri stanno abbastanza bene. Saelemaekers è a disposizione, Pulisic speriamo, perché ha sempre questo mezzo fastidio. Vediamo se ci sarà. Gimenez lo avremo al più presto con la squadra”.

A preoccupare di più è dunque Chris Pulisic, destinato a stare ancora una volta fuori. L’americano non sta benissimo e potrebbe giocare solamente qualche minuto.

Sta meglio, invece, Rafa Leao, che ha dovuto fare i conti con la pubalgia: “Faccio fatica a dire la percentuale. Diciamo che sta bene. Ha fatto un buon allenamento anche ieri. È un giocatore, così come sarà Pulisic, che hanno avuto una stagione con problematiche fisiche ma hanno fatto gol importanti. Nella parte finale della stagione, quando cambierà totalmente le partite e ci sarà bisogno di giocatori tecnici come loro sicuramente faranno molto bene”.