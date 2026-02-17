Triennale per Pellegrini, via libera di Allegri

Il centrocampista della Roma non ha ancora rinnovato ed è già libero di firmare con un nuovo club: il punto della situazione

Ventiquattro presenze, quattro gol e un assist, con circa 1400 minuti giocati. E’ questo il bilancio di Lorenzo Pellegrini fino a questo momento. Il centrocampista, che il prossimo 19 giugno compirà 30 anni, è tornato ad essere una pedina importante dello scacchiere della Roma.

Nonostante la centralità all’interno del progetto di Gian Piero Gasperini, la firma sul rinnovo non è ancora arrivata. Undici giorni dopo il compleanno, così, il calciatore italiano potrebbe vedere scadere il proprio contratto con il club del suo cuore. Visto il rapporto sentimentale che lega le parti, un prolungamento nelle prossime settimane non è da escludere.

Pellegrini, d’altronde, ha dato priorità alla Roma, ma sta già iniziando a guardarsi attorno. E’ nel pieno della maturità calcistica e trovare una squadra importante è certamente possibile. I club del Nord stanno così seguendo con interesse la questione.

Futuro Pellegrini, il Nord Italia osserva: Marotta in prima linea

Lo sta facendo l’Inter, con Beppe Marotta pronto a cogliere l’occasione. L’ennesimo parametro zero da aggiungere ad una rosa ricca di centrocampista, che però perderà qualche pezzo in estate. Anche la Juve è lì, in attesa di sviluppi, come il Milan di Igli Tare.

Lorenzo Pellegrini è apprezzato pure da Massimiliano Allegri che non direbbe no al suo arrivo. Per il giocatore potrebbe finire sul piatto un triennale da circa tre milioni di euro. Ma un suo arrivo è legato ad un’eventuale partenza, quella di Ruben Loftus-Cheek.

L’inglese sta vivendo un ottimo momento ed è reduce da due gol, contro il Bologna e il Pisa. Sta trovando continuità, ripagando la fiducia di Allegri. Il contratto in scadenza nel 2027 impone però delle riflessioni. Senza un rinnovo, l’addio in estate diventerebbe certo.

Ma il Milan e l’entourage di Ruben Loftus-Cheek stanno lavorando per trovare un’intesa sul prolungamento. Blindare l’inglese, vorrebbe dire chiudere definitivamente la porta a Pellegrini.