Inter allergica al cartellino: per il Milan i rossi sono più del quadruplo

Ecco le statistiche che fanno riflettere. Il numero delle espulsioni degli ultimi anni e non solo

L’Inter in questa stagione ha ricevuto più cartellini gialli del Milan. Sì, le ammonizioni per i nerazzurri sono ben 40, contro le 39 dei rossoneri. Tutto vero, gli arbitri hanno estratto più cartellini per i vice campioni d’Europa, ma c’è un dato che fa decisamente riflettere e che per certi versi appare davvero inspiegabile.

La differenza del numero dei falli fa, infatti, rabbrividire: l’Inter ha avuto 40 ammonizioni, commettendo 350 falli, 130 in più del Milan. Ogni 8,75 infrazioni, dunque, l’arbitro sventola un giallo ai nerazzurri. Per la squadra di Allegri, invece, ne bastano 5,89.

Andando a vedere nel dettaglio altri provvedimenti disciplinari notiamo, come l’Inter non abbia ricevuto un rosso in stagione al pari di Cagliari e Torino. Per il Milan, invece, sono già due. Ma la volete conoscere la classifica dei cartellini rossi a partire dalla stagione 2021-2022? I numeri sono agghiaccianti.

La classifica delle espulsioni dalla stagione 2021-2022

In testa troviamo la Lazio, con 26 espulsioni, seguita dal Milan e dal Bologna con 21. Poi la Roma a 17, Juventus e Fiorentina a 15, Napoli a 11 e Atalanta a 10. E l’Inter? Staccatissima con solo 5 espulsioni…

Lazio 26

Milan 21

Bologna 21

Roma 17

Juventus 15

Fiorentina 15

Napoli 11

Atalanta 10

Inter 5