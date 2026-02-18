Pagelle Milan-Como, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle di Milan-Como, il migliore e il peggiore in campo della partita di questa sera finita 1-1

Il migliore

Rafael Leao gioca non al top della condizione. In assenza di Loftus-Cheek, è lui a scendere in campo dal primo minuto al fianco di Nkunku. Il portoghese gioca da centravanti: gestisce bene ogni palla spalle alla porta e si muove da attaccante, ma viene servito poco. L’unico a farlo nei modi e nei tempi giusti è Ardon Jashari in occasione del gol, Rafa è poi freddissimo sotto porta con un pallonetto a superare Butez. Si merita così la palma di migliore in campo, ma menzione d’onore anche per il solito Modric.

Il peggiore

Se all’andata era stato decisivo con una serie di parate fondamentali, oggi l’errore di Mike Maignan pesa come un macigno sulla stagione dei rossoneri. Il portiere francese sbaglia clamorosamente un passaggio che consente a Nico Paz di segnare facilmente il gol del vantaggio del Como. Leao lo abbraccia dopo il pareggio: in quell’abbraccio, ci siamo un po’ tutti noi.

Le pagelle di Milan-Como

MAIGNAN 4,5

TOMORI 5,5

DE WINTER 6

PAVLOVIC 6 (Dal 45′ GABBIA 6)

ATHEKAME 5,5 (Dal 56′ SAELEMAEKERS 6)

RICCI 6 (Dal 56′ FOFANA 5)

MODRIC 6,5

JASHARI 6,5

BARTESAGHI 6

NKUNKU 5,5 (Dal 62′ FULLKRUG 5)

LEAO 7 (82′ PULISIC SV)