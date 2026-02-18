Ufficiale l’addio al Milan: è finita, ecco il comunicato

Le ultimissime notizie relative al calciatore, che dice fine definitivamente all’avventura con il Diavolo: c’è la nota del club

E’ finita. Il calciatore chiude la sua lunga carriera con il Milan. Il comunicato ufficiale, arrivato proprio pochi minuti fa, certifica quanto emerso in questi giorni. L’addio al Diavolo era noto da tempo, ma ora non ci sono più dubbi.

E’ stato il club, che rappresenta il suo presente e il suo futuro, a darne notizia. Per lui un contratto di circa due anni e mezzo più un’ulteriore stagione: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva”.

Tommaso Pobega è stato ceduto questa estate da Giorgio Furlani e Igli Tare, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un diritto che è diventato obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il Milan incassa così ulteriori sette milioni di euro totali.

Milan, non solo Pobega: attesi altri soldi dai prestiti

L’accordo prevedeva che Pobega sarebbe diventato un giocatore di proprietà del Bologna al primo punto conquistato a partire dal mese di febbraio, una volta chiusa la sessione invernale del calciomercato.

Da Tommaso Pobega arrivano, dunque, altri soldi freschi. In precedenza erano stato Alex Jimenez a rendere felice il Diavolo. Ma il Milan è pronto a fare ancora cassa da altri addii.

E’ certo quello di Alvaro Morata, che porterà 15 milioni nelle casse. Qualcosa meno arriverà dalla cessione a titolo definitivo di Lorenzo Colombo, per il quale serve però la salvezza del Genoa. Sono ottime le possibilità di un addio anche di Samu Chukwueze, che tanto bene sta facendo a Londra, con la maglia del Fulham. Più che complicati, invece, gli addii definitivi di Bennacer e Musah, destinati a tornare alla base, almeno momentaneamente.