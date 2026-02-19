Allegri litiga con Fabregas: nervi tesi a San Siro, ecco cosa è successo

Si è scaldato il post partita tra il Milan e il Como. Protagonisti i due allenatori al termine della gara: sono volate parole grosse

“Credo che ci sia stato un fallo, dove tra l’altro, se non sbaglio, Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato da uno della panchina, da Fabregas credo. Si è scusato? Ho capito, allora se la prossima volta parte uno lungo la linea faccio una scivolata e entro anch’io. Sono andato lì per difendere Saelemaekers, il giocatore ha avuto una reazione ed in quel momento lì mi è venuto incontro uno del Como che non so chi è, ma non è successo niente”.

Ha parlato così Massimiliano Allegri al termine di Milan-Como, cercando di spiegare ai microfoni di DAZN quanto accaduto a bordo campo in occasione della sua espulsione.

Il tecnico livornese, non soddisfatto delle scuse di Fabregas, ha dunque puntato il dito contro il collega: “Chiedo scusa un’altra volta – ha affermato lo spagnolo in conferenza stampa -. Il commento di Allegri è esagerato, è stata una toccatina, ma non si deve fare. Come ha detto Chivu: le mani a casa, soprattutto un allenatore. Sarei arrabbiato pure io, le parole a caldo dopo la partita sono sempre un po’ così. Chiedo di nuovo scusa a mister Allegri, l’ho già fatto anche a Modric, a Maignan. Spero non succeda più nella mia carriera”.

Allegri vs Fabregas: nervosismo a San Siro

Dopo la conferenza, Fabregas ha avuto modo di incrociarsi con Allegri. I due si sono così incontrati all’ingresso della sala stampa, mostrandosi particolarmente nervosi. Sono dunque volate parole grosse – non proprio piacevoli – che sono state udite da i giornalisti presenti.

Quando, però, è stato chiamato a rispondere alle domande, Allegri non ha alimentato le polemiche, limitandosi a dire: “Quando si sta in campo bisogna essere rispettosi verso l’arbitro e verso le squadre. C’è stato uno scambio tra allenatori. È un allenatore molto giovane. Gli auguro di vincere tanto in carriera perché ha tutte le qualità per farlo”