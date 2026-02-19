Dirigenza Inter nel mirino, Saviano attacca: “Serie A falsata nei suoi presupposti etici”

Le dichiarazioni dello scrittore arrivano dopo la presa di posizione di Walter Verini, senatore e coordinatore del Comitato Ultrà e Criminalità della Commissione Antimafia

Roberto Saviano è intervenuto ancora una volta per ribadire la propria idea sulla dirigenza dell’Inter. Le dichiarazioni del noto giornalista e scrittore arrivano l’intervento del senatore Walter Verini.

“Quando sento politici navigati dire che “il calcio è solo calcio” o che “un cartellino è solo un cartellino”, mi chiedo se siano seri o se ci prendano in giro. Dopo il mio post sul doppio impegno tra Juventus e la dirigenza dell’Inter, è intervenuto il senatore Walter Verini, in qualità di coordinatore del Comitato Ultra e Criminalità della Commissione Antimafia. Ho deciso di rispondere alle sue parole, che ritengo inaccettabili”.

“L’Inter è vittima, e i suoi tifosi e giocatori lo sono, ma non la sua dirigenza, completamente compromessa, come emerge chiaramente dalla sentenza di condanna con gli ultrà. Come è possibile che una dirigenza così compromessa sia rimasta al suo posto per così tanto tempo?”, si chiede Saviano.

Il giornalista prosegue: “La leggerezza di Verini mi ha convinto a porre una domanda chiara – riporta NapoliNetwork: quale società, dopo aver avuto contatti con soggetti pericolosissimi, può permettersi, dopo aver ammesso di non aver denunciato e aver patteggiato con la giustizia, di lasciare i suoi vertici al loro posto?

Come si può dire a un cittadino comune di denunciare le organizzazioni criminali se poi si stendono tappeti rossi a chi, potendo, non ha fatto nulla? Questo maldestro tentativo di nascondere la polvere sotto il tappeto ha danneggiato gravemente l’immagine del calcio italiano. Non è un caso se altre leghe internazionali continuano a sostenere una dirigenza completamente compromessa.

Non stupisce che milizie libiche vengano a giocarsi i playoff del loro campionato in Italia: è la logica del “nuovo calcio”, che non riesce a riformarsi. L’Italia è un paese stanco della lotta alla cultura mafiosa perché, attraverso il calcio, abbiamo finito per normalizzare la presenza mafiosa nel nostro Paese”.

Parole dure quelle di Saviano, che prosegue ancora: “Un intero campionato è falsato nei suoi presupposti etici, e finché la dirigenza dell’Inter rimarrà al suo posto, il calcio italiano non potrà mai recuperare la dignità necessaria a costruire esempi virtuosi”.