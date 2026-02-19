Inter in ansia per Lautaro Martinez: a rischio per il derby, le ultime

Lautaro Martinez si è infortunato ieri in Champions League contro il Bodo/Glimt. Inter in ansia per le sue condizioni

Un colpo pesante scuote l’Inter nel momento decisivo della stagione: Lautaro Martinez si ferma per infortunio. Il capitano nerazzurro ha lasciato il campo durante l’andata dei playoff di UEFA Champions League contro il Bodo/Glimt, in Norvegia, dopo circa un’ora di gioco. Al suo posto è entrato Marcus Thuram. Ora l’attenzione si concentra sui tempi di recupero e sulle partite che potrebbe saltare.

Il problema riguarda il polpaccio sinistro. Si tratta di un infortunio muscolare che verrà valutato con esami strumentali nella giornata di venerdì 20 febbraio. Il timore in casa Inter riguarda un possibile stiramento, ipotesi che comporterebbe uno stop di circa un mese. I controlli clinici definiranno con precisione l’entità del danno, ma il rischio è concreto: l’Inter potrebbe perdere il proprio leader offensivo per una fase cruciale tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

In caso di stop prolungato, Lautaro salterebbe fino a sette o nove partite, tra cui Lecce, Genoa, Atalanta, Fiorentina e soprattutto il derby contro il Milan dell’8 marzo. A queste si aggiungono il ritorno europeo contro il Bodo/Glimt e l’eventuale doppio confronto degli ottavi di Champions. Il rientro potrebbe arrivare dopo la sosta per le nazionali, con possibile presenza a inizio aprile contro la Roma. Un’assenza che pesa sull’Inter e cambia gli equilibri nella corsa al titolo e in Europa, con ripercussioni dirette anche sulla sfida contro il Milan.