@ML – Infortunio Pavlovic, l’esito degli esami: Parma a rischio

Pavlovic si è infortunato nel primo tempo di Milan-Como ed è stato costretto al cambio. Ecco l’esito degli esami

Ad inizio ripresa di Milan-Como, Allegri ha sostituito Pavlovic con Gabbia. Pochi minuti prima della fine del primo tempo, il difensore aveva ricevuto un duro colpo da Van der Brempt, terzino avversario. Oggi si è sottoposto agli esami per stabilire l’entità dell’infortunio: trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra per Pavlovic, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale. In soldoni: una forte botta che è arrivata fino all’osso, che ha sanguinato ma senza fratturarsi.

Per fortuna quindi è stato scongiurato il peggio, ma avrà bisogno di qualche giorno di tempo per riprendersi del tutto e per il riassorbimento dell’ematoma. Ecco perché la sua presenza contro il Parma è in dubbio. Allegri può dormire sonni tranquilli però perché De Winter sta diventando sempre più una certezza di questa squadra e con Gabbia e Tomori può sostituirlo senza problemi. Sperando non ci siano problemi per uno di questi tre, altrimenti bisognerà utilizzare Bartesaghi in quella posizione o dare spazio al giovanissimo Odogu.