Sprazzi di vero Jashari, tra Parma e futuro: la scelta di Allegri

Lo svizzero si è reso protagonista con l’assist per Rafa Leao. Il Milan si aspetta altri segnali di crescita: il punto della situazione

Un pareggio che fa male. Un pareggio che allontana il Milan dalla vetta, ma dal match di San Siro non sono mancate le notizie positive. Una di queste è sicuramente relativa alla prestazione di Ardon Jashari. Abbiamo visto lo svizzero con una gamba diversa rispetto alle uscite precedenti, figlia di una condizione sempre migliore dopo il brutto infortunio.

Ha dimostrato di avere i polmoni per poter fare la mezzala, così nel primo tempo ha provato a dare ritmo, senza però rischiare mai la giocata fino in fondo. Si è messo a disposizione della squadra, diventandone un riferimento. Nella ripresa sono stati commessi diversi errori, ma Massimiliano Allegri non lo ha sostituito, preferendolo a Samuele Ricci. L’italiano è stato sostituito da Youssouf Fofana.

Ardon Jashari è riuscito così a essere decisivo con un assist al bacio per Rafa Leao. Un lancio perfetto, che fa parte del bagaglio tecnico dello svizzero che si è preso gli applausi del portoghese e dell’intero stadio. Uno stadio, così come tutto il popolo rossonero, che adesso se lo aspetta titolare contro il Parma.

Milan, Jashari ancora titolare

E’ il momento di dare continuità alle prestazione dell’ex Club Brugge. Ardon Jashari insieme a Luka Modric e Adrien Rabiot: è questo il trio che i tifosi del Milan si aspettano.

Se Massimiliano Allegri, che ricordiamo non sarà in panchina per via della squalifica rimediata contro il Como, dovesse optare davvero per loro, significherebbe la promozione dello svizzero.

Una promozione che farebbe felice Igli Tare che in estate ha lottato per riuscire a portare a Milanello il giovane centrocampista. E’ finalmente arrivato il momento di Ardon Jashari, per il presente e per il futuro. Un futuro che di certo sarà in rossonero. Chi lo ha paragonato a Charles De Ketelaere è destinato a ricredersi.