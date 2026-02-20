Un mese di stop per infortunio: niente derby per l’attaccante

L’attaccante si è infortunato e resterà fuori per un mese: non giocherà il derby Milan-Inter del prossimo 8 marzo

Lautaro Martinez non giocherà il derby del prossimo 8 marzo. Oggi l’attaccante dell’Inter si è sottoposto gli esami dopo l’infortunio muscolare accusato in Norvegia in Champions League. L’esito parla di un risentimento del soleo della gamba sinistra e si prevede un mese di stop. Questo significa che il capitano nerazzurro, sempre protagonista nei derby, non giocherà la grande partita contro il Milan in programma fra meno di venti giorni. Una grave perdita per i nerazzurri che però possono contare su alternative di primo livello come nel caso di Pio Esposito, autore di tanti gol decisivi nell’ultimo periodo (ha segnato contro la Juventus e anche contro il Bodo), oltre a Bonny, acquistato in estate dal Parma.