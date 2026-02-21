Home » Milan News » Incubo squalifica, Rabiot torna in campo: la gestione verso il derby

Incubo squalifica, Rabiot torna in campo: la gestione verso il derby

di

Il francese sarà a disposizione dopo il rosso rimediato contro il Pisa che gli ha fatto saltare la gara contro il Como

 

l'urlo di Rabiot
Incubo squalifica, Rabiot torna in campo: la gestione verso il derby (Ansa) – MilanLive.it

C’è un Milan con Adrien Rabiot e un altro senza. Anche la partita contro il Como ha confermato quanto il francese faccia la differenza per il Diavolo. Senza l’ex Marsiglia e Juventus, la media punti crolla terribilmente, quando è in campo, invece, lo Scudetto sarebbe un scudetto davvero concreto.

Dopo aver saltato la gara di mercoledì, dunque, Adrien Rabiot torna a disposizione di Massimiliano Allegri, che ovviamente lo schiererà dal primo minuto. Non c’è alcun dubbio: il francese sta bene e una delle tre maglie a centrocampo sarà sua.

Il rosso rimediato a Pisa, come detto, gli ha fatto saltare la sfida contro gli uomini di Cesc Fabregas, ma non è stata l’unica notizia negativa: Rabiot, infatti, è rimasto in diffida e chiaramente al prossimo giallo verrà ancora squalificato. Una brutta notizia per il Milan, che presto sarà chiamato a giocare la partita più attesa, contro l’Inter. Prima del derby però bisognerà affrontare il Parma, domani sera a San Siro, e la Cremonese in trasferta.

Milan, Rabiot fuori contro la Cremonese? La scelta sul francese

Ora la domanda sorge spontanea: come bisognerà comportarsi con Rabiot per averlo per il derby? Un dibattito che sta animando il web.

Lorenzo Lollo non ha alcun dubbio e spera che domani il francese prenda il giallo, così da esserci contro l’Inter. Un’idea condivisa da molti, ma non da tutti.

Rabiot sorpreso
Milan, Rabiot fuori contro la Cremonese? La scelta sul francese (Ansa) – MilanLive.it

C’è così chi come Andri la gestirebbe diversamente:

E c’è chi non ha alcuna intenzione di fare calcoli. D’altronde in passato non hanno mai aiutato:

Bisogna giocare al meglio Parma e Cremonese per conquistare i tre punti. Pensare al derby potrebbe essere controproducente

Gestione cookie