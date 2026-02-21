Incubo squalifica, Rabiot torna in campo: la gestione verso il derby

Il francese sarà a disposizione dopo il rosso rimediato contro il Pisa che gli ha fatto saltare la gara contro il Como

C’è un Milan con Adrien Rabiot e un altro senza. Anche la partita contro il Como ha confermato quanto il francese faccia la differenza per il Diavolo. Senza l’ex Marsiglia e Juventus, la media punti crolla terribilmente, quando è in campo, invece, lo Scudetto sarebbe un scudetto davvero concreto.

Dopo aver saltato la gara di mercoledì, dunque, Adrien Rabiot torna a disposizione di Massimiliano Allegri, che ovviamente lo schiererà dal primo minuto. Non c’è alcun dubbio: il francese sta bene e una delle tre maglie a centrocampo sarà sua.

Il rosso rimediato a Pisa, come detto, gli ha fatto saltare la sfida contro gli uomini di Cesc Fabregas, ma non è stata l’unica notizia negativa: Rabiot, infatti, è rimasto in diffida e chiaramente al prossimo giallo verrà ancora squalificato. Una brutta notizia per il Milan, che presto sarà chiamato a giocare la partita più attesa, contro l’Inter. Prima del derby però bisognerà affrontare il Parma, domani sera a San Siro, e la Cremonese in trasferta.

Milan, Rabiot fuori contro la Cremonese? La scelta sul francese

Ora la domanda sorge spontanea: come bisognerà comportarsi con Rabiot per averlo per il derby? Un dibattito che sta animando il web.

È estremamente necessario che Rabiot si prenda domani il giallo. Se arriva alla partita prima del derby da diffidato sappiamo già tutti come finirà. — Lorenzo Lollo (@Lorenzo_lollo11) February 21, 2026

Lorenzo Lollo non ha alcun dubbio e spera che domani il francese prenda il giallo, così da esserci contro l’Inter. Un’idea condivisa da molti, ma non da tutti.

C’è così chi come Andri la gestirebbe diversamente:

Se domani vinciamo e non prende il giallo, io con la Cremonese non lo schiererei — Andri (@citro1960) February 21, 2026

E c’è chi non ha alcuna intenzione di fare calcoli. D’altronde in passato non hanno mai aiutato:

Pensa a battere Parma e Cremonese non al derby — Andrea99 (@AndreLor99) February 21, 2026

Bisogna giocare al meglio Parma e Cremonese per conquistare i tre punti. Pensare al derby potrebbe essere controproducente