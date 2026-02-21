Mossa a sorpresa del Milan: pronto lo scambio, arriva Kean

Il Milan vuole Moise Kean per la prossima stagione: i rossoneri sono pronti a giocarsi la carta Camarda, i dettagli

Il Milan prepara la rivoluzione in attacco per l’estate. Dopo l’arrivo in prestito di Niclas Füllkrug dal West Ham, e quello mancato di Mateta, la dirigenza lavora su un profilo di primo piano per alzare il livello offensivo. In cima alla lista c’è Moise Kean, nome fortemente gradito a Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus e lo considera ideale per il nuovo progetto rossonero.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan ha avviato i primi contatti con l’entourage del centravanti della Fiorentina, guidato da Alessandro Lucci. La clausola rescissoria ammonta a 62 milioni di euro, valida per l’estero dall’1 al 15 luglio. Per ridurre l’esborso cash, il club rossonero valuta un’offerta da 30-35 milioni più una contropartita tecnica. Tra i nomi sul tavolo c’è Francesco Camarda, attualmente al Lecce e fermo per un infortunio alla spalla.

L’agente del giovane attaccante, Beppe Riso, ha dichiarato: “Camarda stava tornando al Milan, poi ha avuto il problema alla spalla e si è dovuto operare. Magari a Lecce avrà più spazio e potrà dar loro una mano nel finale di campionato“. Il classe 2008 si trova davanti a un bivio: nuovo prestito o cessione con diritto di riacquisto. Intanto Kean, sotto contratto fino al 2029 e con 33 gol in 71 presenze in viola, resta l’obiettivo principale. Il Milan ragiona seriamente sull’attaccante italiano, individuato come miglior opzione per il reparto offensivo per la prossima stagione.