Tanta paura per Pavlovic: l’annuncio choc di Allegri

Le dichiarazioni del tecnico rossonero hanno fatto spaventare il popolo del Diavolo. Ecco cosa ha detto durante la conferenza stampa

“Trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale”. Era questo il comunicato emanato dal Milan in merito alle condizioni di Pavlovic, giovedì scorso.

In sostanza, Pavlovic ha rischiato grosso, ma alla fine si è trattato solamente di una botta fortissima che è arrivata ad interessare anche l’osso, che ha sanguinato ma non si è per miracolo fratturato. Il serbo è stato vittima di un bruttissimo fallo da parte di Ignace Van der Brempt. Un fallo non sanzionato dall’arbitro e che chiaramente ha fatto arrabbiare parecchio il popolo rossonero, ancora una volta danneggiato da una direzione alquanto discutibile.

Allegri: “Abbiamo temuto la rottura”

Oggi, però, il Como è il passato. Le polemiche del post gara sono state archiviate e Massimiliano Allegri, in conferenza stampa ha dimostrato di voler guardare avanti, ma ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto a Pavlovic: “Sembrava a rischio perché abbiamo temuto una rottura del perone”, ha affermato il tecnico livornese.

Dichiarazioni choc: il difensore serbo – autore di una grandissima stagione – ha dunque rischiato di chiudere anticipatamente la stagione.

Ma non è andata fortunatamente così. Pavlovic ci sarà al pari di Pulisic e Leao: sono, dunque, tutti a disposizione a parte Santiago Gimenez. E’ difficile, però, che Allegri decida di mandare in campo il serbo. Spazio, quindi, per De Winter, Gabbia e Tomori.

Nel corso della conferenza stampa sono poi arrivate altre dichiarazioni su Pavlovic: “Mi fa arrabbiare sui controlli. Per il resto è un giocatore che tutto quello che ha mette in campo. Mi piace molto, come giocatore e ragazzo”.