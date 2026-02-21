Verso Milan-Parma, una bella notizia! Allegri allo scoperto sulla corsa Scudetto (VIDEO)

Alla vigilia di Milan-Parma, Allegri è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match e ha dato una bella notizia ai tifosi

Intervenuto nella conferenza stampa consueta di vigilia, Allegri ha parlato in vista di Milan-Parma, in programma domani alle ore 18:00 a San Siro. Come al solito, Pasquale La Ragione e Martin Sartorio hanno commentato le parole del Mister in un nuovo video appena uscito sul canale YouTube di MilanLive. Si è parlato della bella notizia data da Allegri: per domani avrà tutti i giocatori a disposizione, compreso anche Pavlovic, reduce da un duro scontro contro il Como che lo aveva costretto ad uscire a fine primo tempo. Inoltre, Allegri è uscito un po’ allo scoperto in merito alla corsa Scudetto, e ha fatto una tabella: segnale evidente che ci crede ancora, nonostante il pareggio di mercoledì che ha portato l’Inter a sette punti di distanza.