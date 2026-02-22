80 milioni per Leao: deciso il futuro del portoghese, sarà devastante

Ancora una squadra sulle tracce del numero dieci, ma il Milan e il calciatore hanno le idee chiare: ecco cosa succederà

Un gol dalla doppia cifra. Rafa Leao, nonostante i tanti problemi fisici che lo stanno condizionando pesantemente, è riuscito a realizzare fin qui ben nove reti: otto in Serie A e una in Coppa Italia. Il tutto in circa 1300 minuti.

Sono diverse le gare, che il numero dieci del Diavolo è stato costretto a saltare e ormai da mesi sta convivendo con una pubalgia che lo limita terribilmente. Il dolore è tanto e Leao così è stato costretto a trasformarsi: niente più scatti ed accelerate. Manca tantissimo questa versione spensierata e devastante del numero dieci, che ha mandato in tilt le difese di tutta Europa, ma al momento è impossibilitato a mostrarla.

Così stiamo ammirando un Leao diverso, un Leao decisivo sotto porta, cinico come non lo si era mai visto. Sta imparando a svolgere il ruolo da centravanti. Cresce partita dopo partita grazie al lavoro di Massimiliano Allegri e del suo staff, grazie a Bernardo Corradi che ne cura i movimenti.

Milan, il futuro di Leao è scritto: Allegri gongola

Leao sta stringendo i denti ma i numeri sono decisamente dalla sua partita in questo percorso che lo renderà ancora più grande. Per vedere l’evoluzione completa del portoghese, però, bisognerà aspettare la prossima stagione, quando i problemi di pubalgia saranno finalmente archiviati.

Ammirare il vecchio e il nuovo Leao insieme sarà devastante. E sarà il Milan goderselo ancora. Sì perché le voci su un futuro in certo in rossonero rimarranno tali. Il Milan non si siederà a trattare per cifre inferiori ai 100 milioni di euro (in Inghilterra si parla di 80 milioni) e Leao non pensa minimamente di lasciare il Diavolo.

Le parti vogliono proseguire insieme: a breve così si siederanno attorno ad un tavolo per firmare il rinnovo. Niente Arsenal, niente Bayern Monaco, niente Barcellona: ogni anno il dieci rossonero viene accostato ad una big, ma il Milan e Leao hanno le idea chiare. Si andrà avanti insieme.