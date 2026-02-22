Pagelle Milan Parma, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle di Milan-Parma, la partita che si è appena giocata e valida per la giornata numero 26 di Serie A

Il migliore

Modric ci mette sempre tutto, Saelemaekers è il più attivo ma il migliore in campo è Rafael Leao. Sappiamo che non è al top nelle condizioni fisiche, ma è quello che ci mette qualcosa in più. Sfiora il gol del vantaggio, che arriva pochi minuti prima la rete di Troijlo, ed è molto sfortunato. Nel finale di gara, nella sua solita comfort zone a sinistra, è l’unico a saltare l’uomo e a creare un minimo di superiorità numerica. Purtroppo non serve per fare gol.

Il peggiore

Anche per Christian Pulisic le condizioni fisiche non sono al top. A differenza di Leao, però, l’americano non riesce invece ad incidere, nonostante ci provi. Ha avuto delle buone opportunità questa sera dove poteva fare sicuramente di più.

I voti di Milan-Parma

MAIGNAN 5,5

TOMORI 5,5

DE WINTER 6

BARTESAGHI 5,5

SAELEMAEKERS 6

LOFTUS-CHEEK SV

MODRIC 6

RABIOT 5,5

ESTUPINAN 5

LEAO 6

PULISIC 5,5