Nuovo bomber a San Siro, colpo da 25 milioni: così convince il Milan

Il giocatore nel mirino del Diavolo sarà a Milano: Igli Tare ammirerà con cura le prestazioni del calciatore. Il punto della situazione

Contro il Parma, l’attacco del Milan sarà composto da Chris Pulisic e Rafa Leao. Il portoghese e l’americano tornano così a giocare insieme dopo i vari problemi che li hanno condizionati pesantemente.

Di fatto, sono loro la coppia titolare alla quale Massimiliano Allegri aveva pensato ad inizio stagione. Il 10 e l’11, però, si sono visti davvero poco. Nel corso dell’annata c’è stato spazio un po’ per tutti: da Christopher Nkunku a Ruben Loftus-Cheek, passando per Santiago Gimenez e Fullkrug. Ma il Milan, in inverno, ha provato a mettere le mani su un nuovo centravanti. L’arrivo di Mateta è sfumato solo per via delle sue condizioni fisiche precarie.

Ciò fa capire che in estate si proverà nuovamente ad acquistare un bomber. Ad oggi, dunque, non ci sono certezze su come sarà composto il reparto offensivo: verosimilmente si ripartirà da Leao e Pulisic, ma per gli altri è tutto in gioco. Ci sarà quindi spazio per nuovi innesti.

Milan, Pellegrino osservato speciale: Allegri aspetta il bomber

Il Milan è alla ricerca di un bomber, capace di segnare e di giocare per la squadra. Nella rosa della prossima stagione ci sarà fin dall’inizio un calciatore con le caratteristiche di Fullkrug. Così Igli Tare e la dirigenza del Diavolo stanno sondando il mercato alla ricerca del profilo giusto.

Si sono fatti, insistentemente, i nomi di Moise Kean e Dusan Vlahovic, per i quali servono parecchi soldi. Mateta è ormai un nome da archiviare. Attenzione così ad altre idee, che possono venire dalla Serie A. C’è un nome di un attaccante che sta facendo bene e che stasera sarà in campo con il Parma per sfidare il Milan.

L’esame San Siro può essere quello giusto per capire se Mateo Pellegrino è pronto per il salto in una big. Igli Tare osserverà attentamente. L’argentino, per caratteristiche, è proprio ciò che sta cercando il Diavolo. In stagione ha segnato dieci gol, di cui sette in campionato. La lente di ingrandimento stasera sarà puntata su di lui: per 25 milioni di euro, il Milan può strapparlo al Parma. Chissà che stasera non scocchi definitivamente la scintilla.