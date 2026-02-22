Sorpresa Bartesaghi, Allegri rivoluziona il Milan

Poche ore e il Diavolo scenderà in campo contro il Parma a San Siro: ecco le scelte del tecnico livornese per la gara delle 18.00

Massimiliano Allegri è pronto a cambiare il suo Milan per la gara contro il Parma, in programma stasera alle ore 18.00 a San Siro.

Sono diverse le novità rispetto alla partita con il Como, che è andata in scena mercoledì, a partire dalla difesa che non vedrà la presenza di Pavlovic, che dopo aver rischiato grosso si siederà in panchina. La logica portava a pensare che sarebbe stato De Winter a completare il pacchetto arretrato insieme a Gabbia e Tomori, ma così non sarà.

La sorpresa riguarda l’utilizzo di Davide Bartesaghi, che non giocherà da esterno a tutta fascia, ma da braccetto di sinistra come fatto bene a Cagliari. Va verso la panchina, dunque, l’ex Genoa. Spazio, invece, ad Estupinan, che viene rilanciato da Massimiliano Allegri.

Milan, riecco i titolari: Saelemaekers e Rabiot dall’inizio

Ma le novità sono diverse. Alexis Saelemaekers e Adrien Rabiot si riprendono una maglia da titolare andando a completare il reparto con Luka Modric e appunto Estupinan. Il terzo centrocampista non sarà Jashari, come molti pensavano, ma Ruben Loftus-Cheek, che farà la mezzala.

In avanti, la coppia dei sogni Chris Pulisic-Rafa Leao: stanno decisamente meglio e Massimiliano Allegri torna a schierarli dall’inizio. Tra i pali ovviamente Mike Maignan

LA PROBABILE FORMAZIONE

Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan;

Pulisic, Leao

A disp.: Terracciano, Torriani, Pavlovic, Odogu, De Winter, Athekame, Fofana, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot

Squalificati: //

Indisponibili: Gimenez