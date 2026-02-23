Home » Milan News » Ansia Loftus-Cheek, è sotto i ferri: bufera contro l’arbitro

Ansia Loftus-Cheek, è sotto i ferri: bufera contro l’arbitro

Le ultimissime sul centrocampista inglese. La stagione per il giocatore è compromessa: rossoneri furiosi contro il fischietto

E’ una mattinata complicata per il popolo rossonero. Il ko contro il Parma ha di fatto posto la parola fine alla lotta Scudetto. Visto l’andamento delle ultime partite è impensabile sperare di poter recuperare dieci punti all’Inter. La delusione e la rabbia sono i sentimenti che stanno accompagnando tutto il mondo Milan, dai tifosi ai giocatori.

Ma in mattinata le attenzioni sono rivolte tutte su Ruben Loftus-Cheek, che dopo lo scontro con il portiere del Parma ha riportato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare.  Il centrocampista è così sotto i ferri per un brutto infortunio che verosimilmente ha scritto la parola fine sulla sua stagione. Un brutto infortunio che ha fatto arrabbiare i tifosi:

D’altronde ricordiamo tutti il trattamento avuto da Mike Maignan in occasione di Genoa-Milan. Nei confronti dell’estremo difensore dei gialloblu, invece, niente. Nessun cartellino e nessun rigore, che avrebbero indirizzato la partita.

La rabbia è tanta anche perché il Milan, poi, è stato ulteriormente danneggiato, subendo un gol che sarebbe dovuto essere annullato: c’è un blocco irregolare su Maignan, prima visto dall’arbitro e poi cancellato al VAR, e c’è un’azione che ha ricordato il gol annullato a Pulisic contro i Sassuolo. Stavolta nonostante la carica fosse più evidente su Bartesaghi non è stato ravvisato alcuna scorrettezza.  Il Milan va a casa letteralmente con le ossa rotte.

Ora serve resettare e cercare di chiudere il prima possibile il discorso Champions League per non rischiare di venire risucchiati. Il campionato, dunque, non è ancora finito; per lo Scudetto, per il momento sì.

