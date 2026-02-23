Firma ad un passo: il Milan chiude un altro rinnovo

Il rossonero è pronto a firmare un nuovo accordo con il Milan: rinnovo ad un passo, siamo alle battute finali

Il futuro di Fikayo Tomori parla ancora milanese rossonero. Dopo settimane di contatti fitti, il rinnovo è entrato nella fase decisiva. La volontà è comune: il centrale inglese, che ha ritrovato centralità nel progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri, e la società hanno voglia di continuare insieme ancora. Fattore determinante sono state le prestazioni positive dell’ex Chelsea in questa stagione con Allegri.

Tomori ha conquistato la fiducia totale del tecnico livornese, presenza costante nelle rotazioni difensive. La dirigenza lavora sui dettagli: durata dell’accordo, cifra dell’ingaggio e bonus. Il contratto attuale scade nel 2027, ma il club vuole blindare uno dei pilastri della retroguardia. I contatti con l’entourage proseguono con regolarità e siamo arrivati ad un momento clou per la firma.

Tomori, un anno fa circa, è stato ad un passo dalla cessione al Tottenham: è stato lui a rifiutare per restare in rossonero. L’arrivo di Allegri ha certamente cambiato tutto visto che per lui si parlava di un addio certo la scorsa estate. L’inglese è felice al Milan, dove ormai è un senatore a tutti gli effetti, è convinto del progetto ed pronto a mettere nero su bianco il nuovo accordo. Il Milan accelera per chiudere l’operazione nelle prossime settimane.